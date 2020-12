Egypte : Al-Ahly gagne la Coupe et s'offre un triplé

Et de trois pour Al-Ahly ! Après le championnat d'Egypte (pour la 42eme fois de son histoire) et la Ligue des Champions (pour la 9eme fois), le club cairote a remporté samedi la Coupe d'Egypte aux dépens de Tala'ea El Geish. Le trophée, le 37eme à rejoindre la vitrine des Diables Rouges, s'est joué aux tirs au but (3-2), après que la partie se soit achevée sur le score d' un but partout.

La moisson n'est peut-être pas terminée pour Al-Ahly, puisque le "club du siècle" doit encore disputer la Supercoupe d’Afrique, la Supercoupe d’Egypte et la Coupe du monde des clubs.