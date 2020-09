Egypte : Al-Ahly champion grâce au Zamalek

Le Zamalek s'en serait bien passé. Après avoir perdu cette semaine leur entraîneur, Patrice Carteron, les Chevaliers Blancs ont abandonné leurs derniers espoirs dans la course au titre, en s'inclinant chez eux face à Assouan (0-1), vendredi. Un malheur n'arrivant jamais seul, cette défaite a pour conséquence de propulser le grand rival cairote d'Al-Ahly vers un nouveau titre de champion : hors de portée à sept journées du terme de la saison, les Diables Rouges remportent leur cinquième couronne consécutive, portant le total du club à 42, soit 30 de plus que celui du Zamalek. Les deux clubs vont désormais reporter leurs ambitions sur la Ligue des Champions, dont ils vont disputer les demi-finales, respectivement face au Wydad Casablanca pour Al-Ahly et au Raja pour le Zamalek.

أكثر من مجرد بطولة 🔥🏆 الأكثر فوزاً ✌🏻

أقوى خط هجوم 🦅

أقوى خط دفاع 🛡#CHAMP42NS pic.twitter.com/lnWSZzxYCY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 18, 2020