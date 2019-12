Eden Hazard (Real Madrid) vers un retour début février ?

Petit point blessure : Marcelo et James seront tous les deux opérationnels pour la Supercoupe d’Espagne. Le Colombien devrait même être dans le groupe pour le match face à Getafe. Eden Hazard manquera lui la Supercoupe et sera de retour fin Janvier-début Février sur les terrains. pic.twitter.com/21pCNJH67H

— Real Madrid France (@RMadridFR_) December 27, 2019

Souffrant d'une microfracture de la malléole de la cheville droite, le joueur belge devait reprendre la compétition en janvier, mais devra désormais attendre un mois de plus pour un retour début février selon le média espagnol ABC. Une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Zinedine Zidane, incapable de gagner lors de ses trois derniers matches et de marquer sur ses deux dernières rencontres.Un retour différé décidé par les médecins et techniciens du club, dont le but est de permettre à l'ancien joueur de Chelsea de revenir dans les meilleures conditions et de pouvoir compter sur lui pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions,