Ecosse : Steven Gerrard, armé pour devenir un grand coach ?

Pour le moment, tout se passe plutôt bien dans la nouvelle carrière de Steven Gerrard. Retraité fin 2016 à 36 ans après une dernière pige aux Etats-Unis, du côté du Los Angeles Galaxy, l'ancien milieu de terrain est ensuite rapidement passé à autre chose en retournant à Liverpool, son club de toujours, pour faire ses classes chez les jeunes. Après un passage chez les U18 et avec la Youth League des Reds, l'Anglais est finalement parti en Ecosse pour sa première grosse expérience. Nommé en juin 2018 aux Glasgow Rangers, Gerrard connait après un an et demi de carrière des débuts prometteurs en tant qu'entraîneur à un poste médiatisé.



En effet, pour sa première saison, l'ancienne idole des Reds a fait très fort en finissant deuxième, derrière le rival intouchable, avec 78 points, soit le meilleur classement et le meilleur nombre de points du club depuis sa remontée en Premiership. Pour sa deuxième année, Gerrard continue sur sa lancée avec, pour le moment, une bonne première partie de saison, à quelques longueurs du Celtic. De plus, Glasgow s'est qualifiée pour les 16emes de finale de la Ligue Europa, avec un double rendez-vous contre Braga en février, et a fait finaliste de la dernière League Cup contre les Bhoys (1-0).

Pisté, Gerrard a prolongé...

Des résultats qui attirent l’œil, et notamment en Angleterre. En effet, après le licenciement d'Unai Emery, les dirigeants d'Arsenal ont apparemment pensé à Gerrard pour succéder à l'Espagnol, d'après la presse anglaise. Si voir ce dernier ailleurs qu'à Liverpool peut faire bizarre, l'Anglais tend à montrer qu'il séduit les observateurs et qu'il peut devenir à terme un grand entraîneur. Face à certains intérêts, il a d'ailleurs été récemment prolongé jusqu'en 2024 par ses dirigeants, preuve là encore de son bon travail depuis son arrivée en Ecosse.



Ce dimanche, à 13h30 au Celtic Park, Steven Gerrard a rendez-vous pour un nouveau « Old Firm. » Alors que le Celtic est actuellement leader avec cinq points d'avance mais un match en plus sur les Rangers, ce derby toujours très chaud pourrait être déterminant dans l'acquisition du titre en Premiership cette saison. En effet, depuis leur remontée dans l'élite en 2016-17, les Gers n'ont jamais semblé aussi proche de mettre fin à l'hégémonie de leur grand rival et d'ainsi remettre la main sur le trophée qui les fuit depuis le triplé de 2009 à 2011.