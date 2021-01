Ecosse : Les Rangers battent le Celtic et filent (déjà) vers le titre

L'affrontement entre les Rangers et le Celtic, samedi à Ibrox Park, a peut-être marqué un tournant dans la saison écossaise. La victoire des Rangers (1-0) offre en effet pas moins de 19 points d'avance à l'équipe de Steven Gerrard, qui compte également trois matchs d'avance. Mais là où les nonuples champions en titre auraient donc pu virtuellement combler l'écart à trois points, ce succès semble de nature à plier le championnat. C'est la troisième victoire de suite pour les Rangers dans le fameux Old Firm, ce qui n'était plus arrivé depuis 2008 et un total de 44 matchs ! Même lors de leurs trois derniers sacres, de 2009 à 2011, ils n'avaient donc pas réussi pareille performance.



Alors que le Celtic venait d'être réduit à dix, Nir Bitton ayant été expulsé à l'heure de jeu (62eme), c'est le malheureux Callum McGregor qui a inscrit le seul but de la partie contre son camp (70eme). Les Bhoyz, qu'on a vu notamment prendre quatre points face à Lille en Ligue Europa (2-2 en France, 3-2 en Ecosse), ne peuvent plus compter sur le défenseur français Christopher Jullien, qui avait marqué face au LOSC mais est indisponible pour trois ou quatre mois après une blessure au genou.

Gerrard : "Un jour très spécial"

Odsonne Edouard, meilleur buteur du championnat la saison dernière, était titulaire et s'est procuré une grosse occasion en début de rencontre (6eme). Le Celtic a largement dominé la première période mais a donc laissé passer sa chance, tout basculant ensuite après le carton rouge. Il reste encore seize journées : onze en saison régulière, puis cinq où les six premières équipes vont toutes s'affronter entre elles une dernière fois.



Cet affrontement était aussi l'occasion de commémorer les 50 ans de la tragédie d'Ibrox, où 66 supporters - dont treize enfants de moins de quinze ans - avaient trouvé la mort dans un mouvement de foule après une égalisation tardive des Rangers. "Il y aurait eu beaucoup de monde en temps normal autour du stade, regrettait Steven Gerrard en conférence de presse, avant le match. Les choses sont différentes avec le Covid, mais le club renouvelle toutes ses pensées et condoléances aux personnes concernées. C'est un jour très spécial. " La victoire a donc une symbolique d'autant plus forte. Elle pourrait mener les Rangers vers le 55eme titre de leur histoire (le Celtic en compte 51), alors que le club avait été relégué en quatrième division en 2012 à cause de gros problèmes financiers.