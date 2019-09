Ecosse: Le Celtic s'offre le "Old Firm" et prend le large

Vainqueur de ses trois premiers matches dans le championnat d'Ecosse, le Celtic Glasgow a confirmé sa forme du moment en s'imposant dimanche sur le terrain des Glasgow Rangers (0-2). Les futurs adversaires du Stade Rennais en Ligue Europa (avec la Lazio Rome et Cluj dans la poule E) ont remporté ce premier "Old Firm" (le derby de Glasgow) de la saison avec deux réalisations signées de l'ancien Parisien Odsonne Edouard (32e) et de l'attaquant irlandais Jonathan Hayes (90e+3). Au classement, le Celtic, champion d'Ecosse en titre, prend le large en comptant trois points d'avance sur sa victime du jour et quatre sur Livingston, troisième.

