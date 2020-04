Drogba, Eto'o, Diouf... Les stars africaines mobilisées contre le coronavirus

Face au coronavirus, les stars du football africain se mobilisent. En Côte d'Ivoire, Didier Drogba est sur le terrain avec sa Fondation pour lutter contre la pandémie. L'ancien capitaine des Eléphants a mis à disposition l'hôpital Laurent Pokou, propriété de sa fondation, comme centre de dépistage du Covid-19. Situé à Abidjan, dans le quartier populaire d'Attecoubé, le centre n'était pas encore fonctionnel et pourrait être reconverti le temps de la crise.

Face au #COVID2019 en côte d'Ivoire avec 574 cas et 5 décès, l'international ivoirien @didierdrogba met à disposition l’hôpital "Laurent Pokou" de sa fondation, situé à Attécoubé, pour servir de centre de dépistage de la commune face à la pandémie

Au Cameroun, Samuel Eto'o n'est pas en reste. Par l'intermédiaire de la Fondation qui porte son nom, l'ancien joueur du Barça a décidé de disytribuer 50.000 kits "Stop Covid-19" (eau potable, javel, savon) à des familles défavorisées des villes de Yaoundé, Douala, Buea et Bafoussam. La star n'oublie pas les footballeurs et vient en « soutien aux joueurs professionnels (...). De ce fait, des kits de protection sanitaire et de denrées alimentaires seront remis par l’intermédiaire de la Fécafoot à 1000 joueurs des clubs composant les différents championnats... »

Au Sénégal, El Hadji Diouf distille lui aussi un message de mobilisation face à la maladie. « L’association des anciens joueurs a fait un don à la Fédération sénégalaise de football. Ma femme a fait des dons, est partie dans son quartier distribuer des masques et du savon. Je remercie les personnes qui m’ont contacté via ma Fondation, a expliqué l'ancien Lensois à RFI... On a un seul match à jouer, nous tous, on a un seul sport et on a un seul but à marquer, c’est de dégager le coronavirus ! »