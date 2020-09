Dixième titre pour les Mamelodi Sundowns, qui coiffent les Kaizer Chiefs sur le fil

Et de dix pour les Mamelodi Sundowns ! Vainqueurs des Black Leopards (3-0)grâce à un triplé de Lebohang Maboe, les Brazilians ont coiffé les Kaizer Chiefs au poteau et décrochent leur "Decima", le dixième titre national de leur histoire. Sacrés pour la troisième année consécutive, les hommes de Pitso Mosimane terminent avec deux points d'avance sur les Kaizer Chiefs. Ces derniers n'avaient besoin que de faire (au moins) aussi bien que leurs rivaux, mais l'ouverture du score de Khama Billiat, buteur pour la seconde rencontre de rang, n'a pas suffi aux Amakhosi face à Baroka FC (1-1), plusieurs fois sauvé par un autre Zimbabwéen, en la personne du gardien de but Elvis Chipezeze. Avec 23 points pris seulement sur les 51 derniers possibles, et notamment des résultats très insuffisants depuis la reprise le mois dernier, les Chiefs pouvaient déjà s'estimer heureux d'être encore en ballotage favorable avant l'ultime journée. Les voilà logiquement punis. Grâce à leur troisième place, leurs grands rivaux des Orlando Pirates décrochent une place africaine pour la saison prochaine.