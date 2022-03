Divers : Sefyu aspire à aider au développement d'un grand club de football en Seine-Saint-Denis

Révélation de l’année aux Victoires de la musique en 2009, le rappeur Sefyu nourrit des ambitions dans le domaine du football. En effet, depuis quelques mois, il fait partie du projet du FC 93. Ce projet entend créer un grand club de football à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. "Mon objectif est de mettre le 93 au centre de Paris", a expliqué le rappeur, dans un entretien accordé au Parisien.

Un accomplissement historique face à Rennes en Gambardella

Les moins de 18 ans de Bobigny se sont signalés par un accomplissement historique, le 13 mars dernier, en devenant la première équipe de Seine-Saint-Denis à atteindre les quarts de finale de la coupe Gambardella, malgré une élimination nette face à Rennes (4-0). "C’est une célébration! C’est quand même la première fois qu’une équipe du département atteint ce stade de la compétition, c’est une victoire pour tout un département, ça marque l’ancrage du F.C 93", a expliqué Sefyu, dans des propos relatés par Mouv'. Ayant évolué à un haut niveau - il a failli signer un contrat avec le club anglais d'Arsenal à l'âge de 17 ans avant qu'une blessure ne l'éloigne des terrains de façon définitive - le natif d'Aulnay-sous-Bois désire sensibiliser les politiques et les décideurs à l'importance de la démarche.

"Le début de quelque chose de grand"

Pensionnaire de National 2, Bobigny occupe la 4ème place du groupe B, à 14 unités du leader, Gobelins. Mahamadou Niakaté, président du FC 93, s'est montré assez clair, après la défaite face à Rennes, estimant que "ce match va nous faire gagner des années sur le projet !". Sefyu, lui, ne disait pas autre chose (Le Parisien) : "Une équipe du 93 en quarts de finale de la Gambardella que beaucoup de grands joueurs ont gagnée, c’est une date qui restera dans les annales. Ce match, on l’avait gagné avant de le jouer. Le public a répondu présent, il y avait une belle communion, on est vraiment contents de l’événement. C’est le début de quelque chose de grand".