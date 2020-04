Divers : Raiola plébiscité aux Pays-Bas

Un temps mis de côté, les agents font désormais partie intégrante du paysage global dans le football. Si certains continuent de travailler dans l’ombre, à l’abri de l’agitation, d’autres aiment prendre la lumière et faire parler d’eux. Parmi eux, on retrouve Mino Raiola, le très influent agent italien, expatrié aux Pays-Bas et qui s’occupe des carrières de Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ou Matthijs De Ligt. Ce dernier est devenu une véritable star du monde du ballon rond, ces dernières années. Le magazine néerlandais Voetbal International vient d’élire Raiola comme étant la « personnalité la plus influente dans le monde du football néerlandais ».

Raiola devance Cruyff et Van Dijk

Preuve de l’importance de Raiola, l’agent dépasse dans le classement des joueurs (ou anciens joueurs) comme Virgil van Dijk, Ronald Koeman ou bien même la légende néerlandaise Johan Cruyff. Si les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants ont élu Mino Raiola à l’unanimité, ce dernier fait preuve de modestie au moment d’évoquer ce titre honorifique. « Cruyff est une icône, pas moi, déclare Raiola en réponse à son élection. Avec ses idées sur le football, il a tellement d’adeptes dans le monde entier qu’ils doivent être très bons. Son influence dure depuis plus de cinquante ans et se poursuit après sa mort. C’est spécial. La première place dans votre élection me rend encore modestement fier, car il a fallu beaucoup de temps avant que le public et les gens me comprennent. Je trouve presque aussi agréable que je sois maintenant considéré comme un Néerlandais et non plus comme un Italien. »