Disparition : Les hommages se multiplient pour Just Fontaine

Ce mercredi, le monde du sport tout entier est en deuil. Dans la matinée, le décès du légendaire footballeur Just Fontaine a été annoncé. Attaquant de l'OGC Nice et figure du Stade de Reims, Just Fontaine avait également marqué les esprits en sélection lors de la Coupe du monde 1958 en inscrivant un record toujours actif à l'heure actuelle, celui de 13 buts au cours de la compétition. Depuis cette tragique annonce, les hommages se multiplient en son honneur, de la Ligue de Football professionnel à Wissam Ben Yedder en passant les clubs et médias sportifs.

"Just Fontaine [🙏] Un monument du football français nous a quittés aujourd'hui. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches." a partagé la LFP. "Notre peine est immense à l'heure d'apprendre la disparition de Just Fontaine. Il avait entrainé l'US Toulouse et portait notre ville dans son coeur, où il était installé, rappelle le club. Le TéFéCé adresse ses pensées les plus sincères à Arlette, son épouse, ainsi qu'à ses proches." a tweeté le Toulouse FC, rejoint par le PSG dont Just Fontaine a été le coach. "Une pensée pour Just Fontaine. C’est un monument du football français qui nous a quittés, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu’il avait mené à la première division il y a 50 ans".

𝗨𝗻𝗲 𝗲́𝘁𝗼𝗶𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀, 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗽𝗮𝗶𝗿, 𝘂𝗻 𝗥𝗲́𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗹𝗲́𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 💫



À sa famille, à ses proches, le SDR adresse ses plus sincères condoléances 🙏#JustFontaine #LégendeSDR pic.twitter.com/0oFAIKJ9AB — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 1, 2023