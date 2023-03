Disparition : Didier Deschamps rend hommage à Just Fontaine

Ce mercredi, un drame a frappé de plein fouet le monde du football. Le légendaire attaquant français Just Fontaine s'est éteint. Figure de l'OGC Nice et du Stade de Reims dans les années 1950 et au début des années 1960, Just Fontaine s'est illustré par sa performance hors normes lors de la Coupe du monde 1958 au cours de laquelle il a inscrit 13 buts, record toujours actif. Parmi les multiples hommages en son honneur, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a tenu à honorer sa mémoire.

« La disparition de Just Fontaine m'attriste, comme elle attristera forcément toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale. "Justo" est et restera une légende de l'Équipe de France. L'attaquant qui, en marquant 13 buts lors d'une phase finale de Coupe du monde, celle de 1958, a signé un record toujours inégalé lors de la première grande épopée des Bleus en Coupe du monde. » a déclaré Didier Deschamps dans des propos relayés par la Fédération française de football.

« Joueur puis sélectionneur, j'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises. Notamment chez lui, à Toulouse, en septembre 2017. Justo était un homme d'une très grande gentillesse, très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus. Son attachement à l'Équipe de France était fort et sincère. J'adresse une pensée amicale et émue à sa famille, ses proches et tous nos grands anciens aujourd'hui dans la peine. » a-t-il confié.