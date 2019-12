Diambars retrouve la Ligue 1 mais a perdu plusieurs cadres

Après une année en Ligue 2, l'équipe de l'Institut Diambars va retrouver cette saison l'élite sénégalaise. L'équipe de Saly-Portudal, dont est notamment issu Idrissa Gana Gueye (PSG), devra composer sans cinq de ses joueurs, transférés depuis l'été. « C’est le sort de tout centre de formation de devoir faire sans ses cadres, et nous devons remplacer les deux capitaines, Ablaye Fall et Birahim Fall, partis dans le Golfe Arabique, mais aussi Moussa Wade et Mohamed Thiam, partis aux Etats-Unis d’Amérique », a déclaré à l'Agence de presse sénégalaise (APS) l'entraîneur

Pape Boubacar Gadiaga, qui déplore également le départ du défenseur Cheikh Cory Sène, parti renforcer la réserve du RC Lens. Afin de combler ce vide, le technicien compte sur les jeunes pépites du centre de formation. « Nous jouerons notre jeu, c’est-à-dire un football fait de technicité, de vitesse et de rythme », a conclu Gadiaga. Diambars débutera sa saison contre le CNEPS, un autre promu.