Deux de chute pour les clubs algériens, l’ASEC et Mazembe gagnent

Résultats du tour de cadrage aller :

Tusker (KEN) - CS Sfaxien (TUN) : 0-0



APR FC (RWA) - RS Berkane (MAR) : 0-0



Maniema Union (RDC) - Pyramids (EGY) : 0-1



TP Mazembe (RDC) - Marumo Gallants (AFS) : 1-0



Royal Leopards (ESW) - JS Kabylie (ALG) : 1-0



Simba (TAN) - Red Arrows (ZAM) : 3-0



Zanaco (ZAM) - Binga FC (MLI) : 3-0



AS Otoho d'Oyo (CGO) - Gor Mahia (KEN) : 1-0



Hearts Of Oak (GHA) - JS Saoura (ALG) : 2-0



Rivers United (NGA) - Al-Masry (EGY) : 2-1



USGN (NIG) - DC Motema Pembe (RDC) : 2-0



ASEC Mimosas (CIV) - Interclube (AGO) : 2-0



LPRC Oiler (LIB) - Orlando Pirates (AFS) : 0-2



FC Nouadhibou (MRT) - Coton Sport (CAM) : 0-0



Stade Malien (MLI) - Al-Ahly Tripoli (LBY) : 1-0

Enfin, la rencontre qui devait opposer à Monastir (Tunisie) les Libyens d'Al-Ittihad aux Nigérians d'Enyimba a été reportée. Ces derniers se sont vus "refuser l'entrée en Tunisie en raison des restrictions de voyage strictes liées au Covid-19 dans le pays", a annoncé le club d'Aba sur son site officiel. La Confédération africaine de football n'a pas encore reprogrammé cette manche aller.

