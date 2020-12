Derby County : Wayne Rooney en colère contre les supporters de Millwall

Further comments from yesterday’s game.... pic.twitter.com/7T25MmMDwI

'étais fier de mes joueurs et de mon staff pour ne pas avoir laissé les supporters les dissuader de continuer à présenter un message positif et important. Le professionnalisme des joueurs des deux côtés tout au long du match a été un honneur pour notre profession, après un tel incident.

Au nom du club de football du comté de Derby, je veux qu'il soit clair pour toutes les personnes associées au club, que nous représentons tous les secteurs de notre communauté, quels que soient la couleur, le sexe ou la sexualité.

Il est donc vraiment important que la grande majorité d'entre nous se respectent et se soutiennent les uns les autres et ne tolèrent ni n'acceptent les actions de quelques-uns d'entre nous

».

Ce n'est certainement pas l'exemple auquel on aurait voulu assister au moment de revoir les spectateurs dans les stades de football. Et à coup sûr, l'Angleterre non plus. Ce samedi, lors de la rencontre entre Derby County et Millwall, des incidents ont émaillé le match avant le coup d'envoi. Comme il est désormais coutume dans de nombreuses enceintes, tous les joueurs, staffs et arbitres posent un genou à terre pour apporter leur soutien au mouvement Black Lives Matter. Sauf que ce samedi, lorsque tous les acteurs du jeu se sont exécutés, plusieurs spectateurs se sont mis à insulter et à crier et ainsi rompre avec le silence ambiant. Cette affaire a fait le tour de l'Angleterre et de nombreux médias ont fustigé ces comportements caractérisés comme « racistes ». Dans la foulée, les auteurs ont contredit cette version en indiquant qu'il ne s'agissait pas de racisme mais de lutte contre un mouvement « marxiste ». Ce dimanche, Wayne Rooney, le nouvel entraîneur de Derby County dont c'était le premier match officiel sur le banc, est revenu sur les incidents sur Twitter.L'ancienne gloire de Manchester United a déclaré avoir assisté à un « comportement honteux et insensé » de la part des supporters de Millwall. Mais il a également précisé qu'une telle intervention perturbatrice était « possible » mais pas « de cette envergure ». « J