Derby County : Rooney prend sa retraite de joueur et devient l'entraîneur du club

C'est un moyen presque discret de mettre un terme à une carrière de joueur remarquable pour Wayne Rooney. Ce vendredi, il a été nommé entraîneur à plein temps de Derby County. Il était entraîneur-joueur jusqu'alors, consécutivement au départ de Phillip Cocu, en novembre dernier. Rooney a signé un contrat de deux ans et demi - jusqu'en 2023 - pour assumer ce rôle de manière permanente et tenter de sauver son équipe d'une possible relégation, étant donné que Derby County est 22ème et premier relégable en Championship, avec un bilan de 19 points obtenus en 22 matchs.

"Écrire un peu d'histoire dans ma carrière d'entraîneur"

"Avoir l'opportunité de suivre des personnalités telles que Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard et Phillip Cocu est un tel honneur et je peux promettre à tous ceux qui sont impliqués dans le club et à tous nos fans, mon personnel et moi-même de ne rien négliger. Je mettrai tout en œuvre afin d'exploiter le potentiel dont j'ai été témoin au cours des 12 derniers mois de ce club de football historique", a estimé le buteur légendaire de Manchester United, avant de continuer : " Malgré d'autres offres, je savais instinctivement que Derby County était l'endroit pour moi."

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏

— Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

C'est une sensation formidable. C'est quelque chose que je prépare depuis quelques années maintenant. Ce club de football est énorme. Ce club essaiera toujours de grandir et d'accomplir de grandes choses. Pour moi, essayer d'aider le club à réussir à revenir vers ses jours de gloire est une énorme opportunité

Mon avenir est dans le management. J'ai eu une belle carrière avec quelques hauts et quelques bas, mais je ne changerais rien. Mais maintenant, j'aimerais écrire un peu d'histoire dans ma carrière d'entraîneur

Lors de son intérim, Rooney a dirigé neuf matchs, pour un total de trois victoires et quatre nuls, entre la fin novembre et début janvier. ", a-t-il expliqué en conférence de presse. La première rencontre de Rooney en tant que coach principal de Derby se déroulera dès samedi, à domicile, face à Rotherham United (16 heures)