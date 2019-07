Depay dévoile son nouveau clip

Après avoir sorti son premier clip, "No Love", en décembre dernier, Memphis Depay a dévoilé son deuxième titre, "Fall Back", ce dimanche. Dans la vidéo, on voit l'attaquant de l'Olympique Lyonnais descendre de son jet privé rouge avant de chanter, avec un brin d'Auto-Tune, en compagnie du milieu de terrain de l'AS Rome, Justin Kluivert.

Un nouveau morceau de rap qui risque donc de faire beaucoup parler. Reste à savoir si sa direction appréciera, lui qui retrouvera les terrains de Ligue 1 dès le 9 août à l'occasion d'un déplacement à Monaco.

“Fall Back” is out now!



Check out the official music video for my new single by clicking the link below: https://t.co/tBLCNX9ffk



pic.twitter.com/Lq3rQAk3xe