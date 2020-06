David Trezeguet revient sur la finale France-Italie lors de l'Euro 2000

David Trezeguet figure parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France avec 34 réalisations en 71 sélections sous le maillot tricolore. Il n'est pas au niveau du leader, Thierry Henry et ses 51 buts en 123 matches disputés, mais peut se targuer d'être associé à un moment marquant des Bleus. C'est par une superbe volée qu'il avait su donner la victoire à la France face à l'Italie lors de la finale de l'Euro 2000 en prolongations (103ème minute). Sondé dans les colonnes de L'Equipe ce lundi, le natif de Rouen a évalué cette action et ce but en particulier, qui garde, forcément, une place particulière dans sa mémoire.

Pour Trezeguet, c'est le but le plus important dans sa carrière

"C'est le genre de frappe qui peut passer au-dessus de la tribune ou finir dans la lucarne. C'est un but unique : il y a d'abord ce débordement incroyable de Robert, la position de mon corps et de mon pied gauche, (Francesco) Toldo qui plonge de l'autre côté... Notre vitesse d'exécution n'a laissé aucune chance aux Italiens. L'action a duré une poignée de secondes, elle met fin au match et à la compétition et nous offre le titre", a-t-il assuré, allant même jusqu'à catégoriser ce but comme forcément spécial. Notamment dans la mémoire des gens. " À chaque fois que je reviens en France, je ressens l'amour du public pour notre génération et pour moi. Avec le recul, c'est le but le plus important et le plus beau de ma carrière, celui qui me vaut encore la reconnaissance des gens aujourd'hui", a estimé Trezeguet.