Danone Nations Cup : Rendez-vous dimanche pour la finale !

Rendez-vous dimanche à Clairefontaine pour connaître les vainqueurs de la Danone Nations Cup 2019 ! Quelques semaines après la deuxième étape qualificative à Montpellier, sur les pelouses du Domaine de Grammont, le Centre d’entrainement du Montpellier Hérault Sport Club, les 10 équipes engagées pour la Finale Nationale sont désormais connues. Elles vont se retrouver le 23 juin pour tenter de remporter le sésame promis aux deux équipes vainqueurs (1 équipe fille, 1 équipe garçon): représenter la France lors de la finale mondiale qui se tiendra en Espagne en octobre 2019 !

Les équipes qualifiées:

Tournoi Féminin

- Olympique Lyonnais (Vainqueur DNC France 2018)

- Paris FC (Qualifiée étape Nord Clairefontaine)

- FC Ploërmel (56 - Qualifiée étape Nord Clairefontaine)

- Toulouse FC (Qualifiée étape Sud Montpellier)

- Montpellier HSC (Qualifiée étape Sud Montpellier)



Tournoi Masculin

- Olympique Lyonnais (Vainqueur DNC France 2018)

- Paris FC (Qualifiée étape Nord Clairefontaine)

- Stade Brestois 29 (Qualifiée étape Nord Clairefontaine)

- Lyon FC (Qualifiée étape Sud Montpellier)

- Montpellier HSC (Qualifiée étape Sud Montpellier)

Gratuite et ouverte à tous, la Finale Nationale de la Danone Nations Cup accueillera, de 8h30 à 18h00, tous les amoureux du ballon rond dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale. Pendant toute la journée, différents stands et animations rythmeront cette grande fête du football.

Quand ? Dimanche 23 juin à partir de 8h30 - Finale 18h.

Entrée Libre & Gratuite - Centre National du Football - Domaine de Montjoye, 78120 Clairefontaine-en-Yvelines