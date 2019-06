Danone Nations Cup 2019 : Le PFC et l'OL à l'honneur

Le soleil et beaucoup de talent étaient au rendez-vous ce dimanche du côté de Clairefontaine ! Pour la 20ème année consécutive, Danone, a organisé la Danone Nations Cup, la plus grande compétition de football au monde réservée aux filles et garçons âgés de 10 à 12 ans (Catégorie U12). La Finale Nationale France s'est déroulée ce dimanche 23 juin sur les pelouses du Centre National du Football à Clairefontaine.

Parmi les 10 équipes finalistes, 5 garçons et 5 filles, c'est finalement les équipes du Paris FC garçons et l’Olympique Lyonnais filles qui remportent cette édition 2019. Les deux équipes décrochent leur place pour la Finale Mondiale, organisée à Barcelone (Espagne) du 8 au 13 octobre 2019.