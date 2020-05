Danemark : Un club va tester la visioconférence en tribunes

In Denmark, AGF Aarhus will play in front of fans through the world’s first virtual grandstand, via Zoom. Tickets free; 22 different sections to choose from. 🖥

This should be getting A LOT more attention. https://t.co/dcFPRuCPfX pic.twitter.com/whATPVUVwH



— Danny Michallik (@DMichallik) May 21, 2020

Une émission de télévision à l'origine du projet

Comment rendre un stade à huis clos plus vivant ? Si cette question pouvait sembler hasardeuse il y a encore quelques mois de cela, la crise sanitaire que traverse la planète oblige le monde du sport à redoubler d’ingéniosité afin de combler le manque de supporters dans les enceintes. Si des chaînes de télévision, telles que beIN Sports ou encore Sky Sports, arrivent à masquer le calme ambiant en tribunes, grâce à des bandes sonores de supporters préalablement enregistrées et mixées en direct afin d’obtenir une ambiance plus vraie que nature, un club au Danemark va mélanger, pour la première fois, le son et l’image. En effet, l'AGF Aarhus propose à ses supporters d’être présents au Ceres Park, pour la rencontre face au Randers FC, en visioconférence via la plateforme Zoom. Ils apparaîtront ainsi, gratuitement, sur différents écrans placés dans le stade.Cette idée date du mois dernier. Alors que le Danemark était verrouillé, une chaîne de télévision a alors proposé un programme où des citoyens ordinaires s’enregistrent en train de chanter la même chanson et, grâce aux merveilles de la technologie, ils se produisent alors aux côtés d’une célébrité. « Et cela nous a donné l’idée. Pourrions-nous faire quelque chose de similaire dans un stade de football ? », a lancé Søren Carlsen, responsable des médias chez l'AGF Aarhus. Ainsi, le club a décidé de travailler main dans la main avec Zoom, afin de mener à bien le projet qui va voir le jour pour la première fois ce jeudi. Si personne ne peut encore juger la qualité de cette prouesse technique, le football danois peut se targuer d’être le premier à avoir pris cette initiative.