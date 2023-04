D1 féminine : Un budget conséquent pour le football féminin alloué par la FFF

Quelques jours après avoir dévoilé son plan de développement pour le football féminin, la Fédération Française de Football a décidé d'allouer un budget conséquent à la D1 féminine en vue de la saison 2023-2024. Ainsi, on apprend par l'instance du football français qu'un budget de plus de sept millions d'euros sera alloué à la D1 la saison prochaine et que ce budget a été finalisé. Les dotations sont revues à la hausse. Ce budget va être réparti en plusieurs enveloppes : 4,2 millions d’euros pour la Licence Club (350 000 euros maximum par club), 1,3 million d’euros pour l’arbitrage, 1,2 million d’euros pour les centres de formation et 600 000 euros pour les animations et l’organisation. Concernant les droits TV pour la période 2023-2027, un appel d’offre est toujours en cours.

"4 à 5 millions d'euros supplémentaires"

Lors du dévoilement du plan de développement pour le football féminin, Philippe Diallo, président par intérim de la FFF, avait dévoilé : "Ces actions se traduisent par un effort inédit de la Fédération qui consiste à augmenter les dotations pour le développement du football féminin de l'ordre de 20 à 25 %, soit 4 à 5 millions d'euros supplémentaires par rapport aux sommes existantes. C'est un engagement absolument exceptionnel et historique pour faire de ce plan quelque chose de cohérent et efficace. C'est le fruit d'un long travail de la Commission féminine de haut niveau pilotée par Jean-Michel Aulas". Pour rappel, la professionnalisation du championnat est prévue pour la saison 2024-2025, sous réserve d'un vote de l'assemblée fédérale. Cependant, le championnat sera toujours chapeauté par la FFF, actuelle organisatrice de la D1 Arkema.