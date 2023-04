D1 féminine : Amandine Henry s'explique sur son arrêt maladie

Amandine Henry se retrouve au cœur de l’actualité. Ces derniers jours, Le Progrès a indiqué que l’internationale française s’était mise en arrêt maladie. Selon le quotidien régional, la joueuse souhaitait forcer, l’Olympique Lyonnais a accepté un départ anticipé à Angel City, où elle s’est engagée à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain. Seulement, les Gones auraient refusé, provoquant sa colère. Sur les réseaux sociaux, la milieue de terrain a tenu à donner sa version des faits. Elle a dans un premier temps reconnu cette demande : « il est vrai que n’ayant pas eu de proposition de l’OL pour prolonger l’aventure dans le club qui m’a permis d’accéder à un palmarès auquel je ne pouvais m’attendre, même dans mes rêves les plus fous, et y terminer ainsi ma carrière, je me suis permise de demander à ma direction d’accepter de me libérer un peu plus tôt, demande acceptée par le club après la dure élimination contre Chelsea »

Elle charge la direction

En revanche, Amandine Henry dément les rumeurs autour de son arrêt maladie et assure avoir le plus grand respect pour son club formateur, qui l’aurait poussé vers la sortie : « Contrairement à ce que j’ai pu lire, la raison pour laquelle j’ai fait cette démarche est avant tout parce qu’on m’a fait comprendre ces derniers mois que le club ne comptait pas sur moi, ni pour terminer la saison, ni pour y finir ma carrière ! On a également pris le soin de me préciser que si le club souhaitait me garder, c’était essentiellement pour des questions d’image vis-à-vis de mes partenaires et de nos adversaires, sans avoir forcément l’intention de me faire jouer. Au regard de cette décision qui m’attriste puisque j’ai passé 16 années extraordinaires à Lyon, j’ai pensé qu’il serait peut-être plus judicieux pour terminer ma convalescence de rejoindre dès que possible un nouveau projet, et me donner ainsi toutes les chances de pouvoir, peut-être, à nouveau porter ce maillot bleu qui me tient tant à cœur.