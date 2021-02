D1 Arkema : Lyon répond difficilement au PSG mais perd Henry sur blessure

Les Lyonnaises n’avaient pas le choix. Alors que le PSG a signé sa 13eme victoire en quatorze journées de D1 Arkema ce vendredi sur la pelouse de Fleury, les joueuses de Jean-Luc Vasseur devaient l’emporter pour ne pas voir leurs espoirs de titre en fin de saison s’évaporer. Une rencontre que les Lyonnaises ont démarré très fort avec l’ouverture du score signée Amandine Henry dès la 5eme minute de jeu. Elisa de Almeida s’est rendue coupable d’une faute de main sur un centre signé Eugénie Le Sommer. Dzsenifer Marozsan a suppléé Wendie Renard dans l’exercice mais l’Allemande a échoué dans son duel face à Lisa Schmitz... avant de voir Henry intervenir pour tromper la gardienne montpelliéraine. Mais les Héraultaises, pas impressionnées par l’équipe qui a remporté les quatorze derniers titres de champion de France, ont su réagir après ce coup du sort. Profitant d’une défense centrale lyonnaise expérimentale composée de Saki Kumagai et Kadeisha Buchanan, les Montpelliéraines ont poussé à la faute l’internationale japonaise avec une perte de balle qui a profité à Marion Torrent puis à Clarisse Le Bihan, qui a égalisé moins de deux minutes après le but lyonnais.

Henry, la tuile !

Ce premier coup dur pour l’OL n’était malheureusement pas le dernier. En effet, à un peu plus de cinq minutes de la mi-temps, Amandine Henry a été contrainte de céder sa place à la récente recrue américaine Catarina Macario. L’internationale tricolore s’est ressentie d’une blessure à un mollet, ce qui pourrait remettre en cause sa présence lors du prochain Tournoi de France. Dans la foulée, les Lyonnaises ont fait tourner le match en leur faveur avec une frappe puissance de Sakina Karchaoui déviée dans son propre but par Elisa de Almeida, encore une fois malheureuse dans cette rencontre. Les Lyonnaises, tout au long de la deuxième période, ont poussé pour corser l’addition mais la réussite a fui les attaquantes rhodaniennes mais l’essentiel est évidemment ailleurs. Avec cette courte victoire (2-1), l’OL reste à un point du PSG à la deuxième place du classement de la D1 Arkema et maintient le leader sous pression avant le duel entre les deux formations, prévu dans un peu plus d’un mois en terre rhodanienne.