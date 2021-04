D1 Arkema : Le PSG déroule contre Soyaux et ses maillots... du PSG

Lyon ayant vu son match à Guingamp reporté à cause du Covid (qui l'a déjà contraint à décaler, dans la semaine, son quart de finale retour de Ligue des Champions face au PSG), les Parisiennes ne pouvaient pas manquer l'occasion de creuser l'écart dimanche, contre Soyaux. Les joueuses d'Olivier Echouafni, face aux dixièmes du championnat à la lutte pour le maintien, n'ont pas raté le rendez-vous en l'emportant 7-0, ce qui leur offre ainsi provisoirement quatre points d'avance.En face, les visiteuses, en panne de maillots, ont dû enfiler... la tunique extérieure du Paris Saint-Germain ! "Le maillot n'est pas une excuse", lâchait tout de même Cathy Couturier dès la mi-temps, alors que son équipe était déjà menée 3-0. Marie-Antoinette Katoto, elle, a profité de cette journée pour inscrire un triplé et devenir la meilleure réalisatrice du championnat avec 20 buts."Le plus important, c'est la victoire, assure l'attaquante de l'équipe de France. On conserve notre première place avant de préparer les prochains matchs, c'est une victoire parfaite. Quelle que soit la manière, ce que je préfère, c'est gagner des titres. Que ce soit moi qui marque ou une autre, un but reste un but. J'espère vraiment qu'on atteindra nos objectifs cette saison. On est un peu dans le dur physiquement, notre isolement à cause du Covid nous a un peu peinées. Petit à petit, on retrouve le rythme." Car avant les Lyonnaises, ce sont bien les Parisiennes qui avaient été touchées par le coronavirus, ce qui les avait également contraint à reporter l'autre choc PSG - OL, cette fois en D1 Arkema (seul le match de Ligue des Champions a été reprogrammé pour le moment, au 18 avril).