D1 Arkema (J1) : Le PSG démarre par un succès contre Soyaux

Lieke Martens

Un succès tranquille pour commencer. Face à Soyaux, le PSG version Gérard Prêcheur n'a pas eu à trop s'employer afin de prendre la mesure de son adversaire. 12 jours après sa défaite lors du Trophée des championnes face à l'OL (1-0), le club de la capitale s'est rapidement mis sur les rails d'une victoire., bien trouvée par Kadidiatou Diani dans la surface de réparation (1-0, 5ème).Par la suite, Diani a alterné les sentiments opposés. Sur un penalty qu'elle avait su obtenir, son tir a heurté le poteau (8ème) avant de voir la même finalité se reproduire 5 minutes plus tard sur une frappe détournée par Munich (13ème). Finalement, l’opiniâtreté de l'internationale tricolore a engendréEn tête à la pause, le PSG a repris avec envie le second acte face à un opposant dépassé mais Paris s'est surtout signalé par une incapacité importante à concrétiser ses occasions. Malgré de nombreuses présences parisiennes dans la surface, jamais le ballon n'a terminé sa course dans les filets d'une Munich infranchissable. Si l'ouverture du Championnat est donc une réussite sur le plan comptable pour le PSG,