Cristiano Ronaldo, une récompense unique

Nouvelle récompense individuelle ce mercredi pour Cristiano Ronaldo qui a reçu le 18e prix du Golden Foot 2020. Ce prix crée en 2003 est "le seul prix donné par les fans de foot à travers le monde, qui peuvent voter" pour leur candidat favori. Ce trophée ne peut être gagné qu'une seule fois dans une carrière. Par ailleurs, seuls les joueurs de plus de 28 ans sont éligibles. Cristiano Ronaldo succède à quelques "monstres" du football, comme l'Italien Roberto Baggio, sacré le premier en 2003, ou encore à Ronaldo (2006), Ronaldinho (2009), Didier Drogba (2013), sans oublier Samuel Eto'o (2015) et plus récemment Edinson Cavani (2018) ou encore Luka Modric (2019).

Dernier lauréat en date, CR7 recevra donc son trophée en or et sera invité, comme le veut la tradition, à laisser ses empreintes sur la fameuse "Promenade des Champions" monégasque.