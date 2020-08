Covid-19 : Les clubs marocains à l'isolement

Alors que le coronavirus perturbe la Botola depuis la reprise des activités au Maroc, les instances du pays ont décidé de prendre des mesures strictes. Réunis en visioconférence, les dirigeants de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) sont tombés d'accord sur la nécessité de placer les clubs à l'isolement. Afin de limiter les risques de contact avec des personnes contaminées, les joueurs et leurs staffs techniques seront consignés dans des hôtels, sous la surveillance des autorités sanitaires. Une quarantaine forcée qui se fera pour partie aux frais de la FRMF, désireuse de voir cette mesure strictement appliquée par toutes les équipes. Derrière ce serrage de vis, la volonté fédérale de voir la saison se terminer dans les délais prévus, soit au plus tard le 13 septembre prochain.