Covid-19 : La CAF repousse les demi-finales de C1 et de C3

Il faudra patienter encore un peu pour connaître le dénouement des Coupes africaines, millésime 2019-2020. Suite à une requête de la Fédération marocaine, dont quatre clubs (Wydad et Raja Casablanca, RS Berkane et Hassania Agadir) sont encore en course dans les deux compétitions concernées, la Confédération africaine de football a repoussé de trois semaines les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Motivée par la situation sanitaire et l'évolution de la pandémie de Covid-19, la décision a été prise ce jeudi par le comité exécutif de l'instance, réuni en visioconférence.

Communiqué de la CAF :

Saisie d’une demande de la FRMF eu égard aux dernières évolutions sanitaires sur la situation du trafic aérien au Maroc et sur recommandation de la Commission d'Organisation des Compétitions Interclubs de la CAF, les matches restants de la Ligue des Champions de la CAF Total et de la Coupe de la Confédération de la CAF ont été reportés.

La décision a automatiquement affecté le calendrier de la saison 2020/2021, qui a été ajusté en conséquence selon le modèle suivant :

Ligue des Champions de la CAF Total 2019/2020

- Demi-finales



Matches aller : 17 et 18 octobre 2020



Matches retour : 23 et 24 octobre 2020

- Finale



6 novembre 2020

Coupe de la Confédération de la CAF 2019/2020

- Demi-Finale : 19 et 20 octobre 2020



- Finale : 25 octobre 2020