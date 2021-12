Covid-19 : 31 cas d’Omicron, les Kaizer Chiefs demandent le report de 5 matchs

Les Kaizer Chiefs rattrapés par Omicron. Actuel deuxième du championnat, le club basé à Soweto annonce ce vendredi déplorer 31 cas positifs au nouveau variant du Covid-19, dont l'Afrique du Sud est considéré comme le foyer. Les installations des Amakhosi ont été « fermées jusqu'à la semaine prochaine », communique le club, qui a demandé le report de ses cinq prochaines rencontres, prévues entre le 4 et le 22 décembre. « Compte tenu de la situation, l'équipe médicale a effectué la recherche des cas contacts (...) de ceux qui ont été testés positifs et a demandé à tous les joueurs, membres de l'équipe technique et du personnel, y compris ceux qui ont été testés négatifs, de se mettre en quarantaine conformément aux protocoles Covid », précisent les Kaizer Chiefs.

The Club has written to the Premier Soccer League to request for a postponement of the five upcoming games in December against Cape Town City, Golden Arrows, Sekhukhune FC, Royal AM and Maritzburg United https://t.co/spTxl3OiTT#Amakhosi4Life

