Roxana Maracineanu a adressé ce lundi plusieurs gestes vers les supporters. La ministre des Sports a profité de la réunion de l'Instance nationale du supportérisme a milité pour « un retour progressif et prudent dans les stades afin que les supporters reviennent en toute sécurité la saison prochaine ».



En ce sens, les finales de la Coupe de France (Paris - Saint-Etienne) et de la Coupe de la Ligue (Paris - Lyon) pourraient voir leur jauge maximale de 5 000 personnes rehaussée. Cette limite s'applique actuellement pour les événements sportifs et le divertissement, et le gouvernement continue selon Maracineanu « d'avancer dans la cohérence ». Il faudra notamment plancher sur les conditions de transport des spectateurs vers l’événement en question.

Les fumigènes de retour la saison prochaine

L'autre grosse annonce concerne la présence de fumigènes dans les stades. Aujourd'hui interdits, ils pourraient faire leur grand retour lors de la saison 2020-2021. Une condition, que « les clubs y soient favorables et qu'ils soient utilisés dans des zones dédiées avec du personnel qui encadrera les supporters ».