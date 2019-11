Coupe du Monde U17 : Adil Aouchiche (PSG) sur le podium du Ballon d'Or

L’équipe de France U17 a arraché la médaille de bronze en s’imposant face aux Pays-Bas (3-1) dimanche. Après la victoire du Brésil dans la nuit de dimanche à lundi, la FIFA a décerné ses prix individuels. Et un Français s’est distingué, Adil Aouchiche. Le Parisien a été élu Ballon d’Argent de la compétition. Une distinction obtenue grâce à son statut de meilleur passeur de la compétition avec sept passes décisives. Il termine deuxième meilleur joueur du tournoi derrière le Brésilien, Gabriel Veron, titré avec sa sélection (3 buts et 2 passes décisives). Le Mexicain Eugenio Pizzuto complète le podium.

Un autre Français quitte le Brésil avec un prix. Nathanael Mbuku termine deuxième meilleur buteur du Mondial avec cinq buts. Il est devancé par le Néerlandais, Sontje Hanse, auteur de six réalisations en sept matchs. Le Brésilien Kaio Jorge complète le podium.