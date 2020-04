Coupe du monde : Quand Italie rime avec penalty…

1994

The 1994 #WorldCup reached its climax #onthisday!

So it's been 25 years since:



🏟️The Rose Bowl

👶Bebeto's celebration

💔Baggio's heartbreak

😅Diana Ross's penalty

⭐️And a fourth star for 🇧🇷Brazil pic.twitter.com/OtLrCFzMJC



— FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) July 17, 2019

2006

#HBD Fabio Grosso



He scored the spot kick that sent the whole of Italy into ecstasy: the winning penalty in the 2006 #WorldCup Final shootout @azzurri | @FIGC pic.twitter.com/9RrZREeU6v

— FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) November 28, 2019

Une grande première. Avant le dernier match de cette World Cup américaine entre le Brésil et l’Italie en 1994, jamais une finale de Coupe du monde ne s’était décidée lors de la séance tirs au but. Un moyen pour départager deux équipes encore à égalité à l’issue de la prolongation qui avait été. Mais utilisé pour la première fois quatre années plus tard, lors d’un match qui rappelle de bien mauvais souvenirs aux Français : la fameuse demi-finale de Séville contre la RFA.En 1994, c’est le Brésil qui l’avait emporté 3-2 aux tirs au but, après un triste 0-0. Une victoire acquise après l’échec du troisième et dernier tireur italien :. Pourtant spécialiste de l’exercice, l’homme à "la divine queue de cheval" avait envoyé son tir dans les tribunes du Rose Bowl de Pasadena. "Jamais une finale de Coupe du monde ne devrait être jouée aux tirs au but. Est-ce normal de juger quatre années de sacrifice en trois minutes ?", déclarait-il pour le Guardian en 2002, avouant avoir été "affecté pendant des années.. J’en rêve encore. Si je pouvais effacer un moment de ma carrière, ce serait celui-là".Douze ans plus tard, Baggio, retiré des terrains en 2004, n’était plus là pour la revanche de la Nazionale, en Allemagne. Car c’est aux tirs au but que les hommes de Marcelo Lippi ont remporté ce Mondial en 2006 face à l’équipe de France, à l’issue d’une finale forte en émotions (1-1, 5 t.a.b. à 3). Dont tout le monde se souvient principalement grâce, ou à cause, du, et de l’expulsion en prolongation de cet autre "divin", mais chauve. Qui, ironie du sort, avait ouvert le score… sur penalty."C'est une émotion fantastique, surtout de gagner comme ça aux tirs au but", s’était réjoui Fabio Cannavaro, le futur Ballon d’Or, qui était de la finale de l’Euro perdue six ans plus tôt face à ces mêmes Bleus sur un but en or de David Trezeguet. Ce dernier manquera le seul tir au but de cette finale, le ballon heurtant la transversale avant de rebondir sur la ligne de Buffon, son coéquipier à la Juventus. "Seule la victoire est belle et il nous a manqué un petit quelque chose. On peut dire que c'est pas mal, mais ce sont les Italiens qui sont champions du monde. Ils ont mis un acharnement pour arriver aux tirs au but.", avait réagi un Raymond Domenech amer, alors que Fabio Grosso venait d’apporter une quatrième étoile aux Azzurri.