Coupe de la Confédération : Dernière étape avant les poules

Fasil Kenema SC (ETH) - CS Sfaxien (TUN) Kipanga FC (ZAN) - Club Africain (TUN) ASC Kara (TOG) - USM Alger (ALG) SC Gagnoa (CIV) - JS Saoura (ALG) Kwara United FC (NGA) - RS Berkane (MAR) FAR Rabat (MAR) - AAGBS (GUI) Al-Akhdar SC (LBY) - Azam (TAN) Al-Hilal (SOU) - Pyramids FC (EGY) AS Kigali (RWA) - Al-Nasr (LBY) Kallon FC (SLE) - Future FC (EGY) Elgeco Plus FC (MAD) - Marumo Gallants (AFS) Ferroviario de Beira (MOZ) - Diables Noirs (CGO) Royal AM FC (AFS) - Zesco United (ZAM) FC Saint-Éloi Lupopo (RDC) - Sagrada (AGO) Saint-Michel United FC (SEY) - Motema Bembe (RDC) AS Douanes (BFA) ou AS Réal de Bamako (MLI) - Hearts of Oak (GHA)

An Error Occurred: Internal Server Error

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.