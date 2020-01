L'exploit ! La Jeunesse Sportive Saint-Pierroise, club de R1 basé sur l'île de La Réunion, vient d'éliminer Niort (L2) ! #CDF #CoupedeFrance pic.twitter.com/3UNBJEsSo3

Saint-Pierroise prolonge sa belle épopée en Coupe

La logique a été respectée ce samedi à l’occasion des premiers matchs des 32es de finale de la Coupe de France, sauf du côté de Niort oùA 13 heures, un seul club de Ligue 1 était de sortie,Dans ce match que Didier Deschamps a dû suivre avec une grande attention, Nantes a longtemps mené par un seul but d'écart. Kalidou Koulibaly a donné l’avantage aux visiteurs dès la 13e minute. Contrairement à ce qui avait été le cas lors de leur entrée en lice en Coupe de la Ligue, les Canaris n’ont pas jugé utile ensuite d’appuyer là où ça faisait mal, même s’ils ont fini par ajouter un second but en toute fin de partie.Le SM Caen jouait également en début d’après-midi.Là aussi, le score est resté serré, même si Caen a fait le plus dur dès la première demi-heure du jeu en marquant deux buts.La première sensation de ces 32es de finale est donc venue de Niort oùLes joueurs d’Outre-Mer ont gagné 2-1 grâce à un but décisif marqué par Ponti (76e). Un exploit en majuscule et qui va certainement être célébré comme il se doit par tous les Réunionnais.Notons aussi(2-0), tandis que Granville, un habitué de la Coupe de France, est allé battre Versailles (N3) sur ses terres (2-1). Il ne faisait décidément pas bon d’être pensionnaire de National 3 pour ces 32es de finale de Coupe.