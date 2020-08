Coupe de France (F) : Lyon et le PSG verront la finale

💥 FINALE💥

La #TeamOL se qualifie pour la finale de la @coupedefrance avec cette victoire face à Guingamp grâce au but de @lilkeets ! #EAGOL



Nos joueuses affronteront Bordeaux ou Paris en finale dimanche 9 août prochain à Auxerre ! 🏆 pic.twitter.com/maHVngnueX



— OL Féminin (@OLfeminin) August 2, 2020

Le PSG renverse Bordeaux

Décidément, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, voire en Ligue des Champions, Lyon et le Paris Saint-Germain ne se quittent plus. Ainsi, pour la 5eme fois de l'histoire, la finale de l'ancienne compétition connue sous le nom de Challenge de France verra les deux formations s'affronter le dimanche 9 août au stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre. Pour cela, les deux équipes ont dû batailler ce dimanche pour s'en sortir., pour leur premier match officiel après la pause liée à la pandémie de coronavirus dans le monde. Toujours privées d'Ada Hegerberg, qui se remet de sa rupture du ligament croisé, les Lyonnaises ont d'abord vu Solène Durand sortir le grand jeu en première période, face à Amel Majri, Dzsenifer Marozsan et Lucy Bronze.Dimanche prochain, elles viseront ainsi un 9eme titre dans la compétition.A Libourne, au stade Jean-Antoine-Moueix, ce sont même les Girondines qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Katja Snoeijs (23eme). Fraîchement arrivée, l'attaquant néerlandaise permettait à son équipe de faire la course en tête sous les yeux de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France.Parfaitement servie Sandy Baltimore, la Danoise envoyait le PSG rejoindre Lyon en finale, alors que Khadija Shaw avait touché le poteau peu avant pour Bordeaux. Pour le moment, les championnes de France mènent 4-1 dans leurs confrontations contre les Parisiennes en Coupe de France, mais avaient été battues par celles-ci lors en finale du dernier match en 2018 (0-1). Lyon est prévenue.