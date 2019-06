Coupe d'Afrique des Nations Total, Gabon 2017 : Le Cameroun dans l’inconnu

Population : 24 millions d'habitants

Sélectionneur : Hugo Broos

Surnom : Les Lions Indomptables

​Palmarès / Participations CAN : 4 (1984, 1988, 2000, 2002) / 17





Dix-sept phases finales de CAN. Quatre victoires (1984, 1988, 2000, 2002). Du fait de son glorieux passé, le Cameroun restera ad vitam aeternam une très grande nation du football africain. Néanmoins, le Cameroun cru 2017 n’a pas grand-chose à voir avec les anciennes générations, celles des Roger Milla, Patrick M’Boma ou plus récemment Samuel Eto’o. Même si la nouvelle génération est talentueuse, elle peine à atteindre les performances réalisées par le passé. Les Lions Indomptables, surnom de la sélection, ont par exemple manqué la CAN 2012 et 2013, avant de se faire éliminer dès le premier tour lors de la dernière édition en 2015. Trois contre-performances de suite compliquée à digérer au pays où le foot est roi.

L’objectif lors de cette CAN 2017 sera d’atteindre au moins les quarts de finale, histoire de stopper l'hémorragie. Pas une si mince affaire en voyant le groupe du Cameroun, avec le Gabon, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Ajoutez à cela une cascade d’absents sur blessure ou tout simplement sur refus, et vous obtenez une équipe en manque de repère. Plusieurs joueurs majeurs tels que Chedjou, Matip, Choupo-Moting, Nyom ou Bedimo (blessé) ont préféré ne pas rejoindre les Lions Indomptables en ce mois de janvier. Les joueurs appelés à les remplacer ne sont peut-être pas du même niveau mais auront le respect du peuple. Et joueront très certainement sans pression. De quoi libérer les Lions et les rendre de nouveau indomptables ?

Le Cameroun n’arrive pas au Gabon en position de force. Mais les Lions Indomptables pourront compter sur l’appui du public pour se transcender. Avec la RD Congo, le Cameroun est le seul pays présent à la CAN à avoir une frontière commune avec le pays organisateur, le Gabon. De quoi très certainement favoriser le déplacement des supporters camerounais.

Qui aurait pu croire un jour que le Cameroun allait rimer avec inexpérience ? Et pourtant. Du sélectionneur national, Hugo Broos, à plusieurs joueurs de l’équipe, nombreux sont ceux qui arrivent au Gabon sans grande expérience de la CAN. Une faiblesse qui pourrait être fatale aux Lions face au Gabon, pays organisateur, et au Burkina Faso.

Nommé début 2016 à la tête des Lions Indomptables pour insuffler une nouvelle dynamique, Hugo Broos doit faire face un chantier plus compliqué que prévu. L’ancien international belge vit sa première expérience à la tête d’une sélection africaine et doit jongler avec les prérogatives du football africain. Par exemple, plusieurs joueurs présents lors des derniers matchs importants font aujourd’hui défaut. Broos se retrouve donc dans une situation embarrassante, où il doit reconstruire une nouvelle équipe en peu de temps. Heureusement que Broos n’est pas né de la dernière pluie et peut se reposer sur son vécu de coach en Belgique afin de rebondir. Trois fois vainqueur du championnat belge et double vainqueur de la Coupe de Belgique, Broos est un gagneur. A lui désormais d’insuffler cet état d’esprit à son équipe.

Il n’est pas du niveau de Samuel Eto’o mais représente bien l’arme offensive numéro un des Lions Indomptables. Vincent Aboubakar cristallise beaucoup d’espoirs avec les débuts du Cameroun au Gabon. Le buteur du Besiktas Istanbul, passé par Valenciennes, Lorient ou plus récemment le FC Porto, est l’une des rares certitudes du groupe camerounais. Auteur de 14 buts en 29 matchs avec la tunique des Lions Indomptables, Aboubakar sera épaulé par Njie (Marseille), Moukandjo (Lorient) et Salli (Nuremberg). A lui de mettre à profit ses qualités physiques et de vitesse pour porter haut les couleurs du Cameroun et en profiter également pour inscrire son but en Coupe d’Afrique des Nations.

Le Cameroun reste un grand d’Afrique et ce, même si l’effectif ne parait pas armé pour aller loin dans la compétition. Dans ce groupe A ouvert, il semblerait que le Burkina Faso et le Cameroun vont se livrer un duel pour le deuxième ticket du groupe derrière le Gabon. Avantage peut-être aux Lions Indomptables qui pourra compter sur l’appui du public.

