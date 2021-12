Les débats furent tendus et engagés. Au terme d'une rencontre pauvre en occasions nettes, l'Egypte et l'Algérie n'ont pu se départager (1-1), El Sulya (60e, sp) ayant répondu à Tougai (20e)... si c'est par un ultime avertissement puis par l’exclusion de Titraoui, pour un pied haut dans les derniers instants de la partie. Alors qu'on se dirigeait vers un tirage au sort, la règle du fair-play sauve les Pharaons, qui terminent en tête de ce groupe D au bénéfice du nombre de cartons jaunes et rouge reçus. Les Fennecs affronteront le Maroc, invaincu, en quarts de finale. Chaud devant.