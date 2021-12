L'Algérie n'a pas manqué son entrée dans la Coupe Arabe de la FIFA en s'imposant facilement contre le Soudan (4-0), mercredi à Al-Rayyan. Sans Youcef Belaïli, les Fennecs A' ont déroulé face à une défense complètement dépassée, frappant trois fois en première période par Bounedjah (11e, 37e) et Benlamri, et une en seconde, par Soudani (46e). Les hommes de Madjid Bougherra auraient pu alourdir le score, mais le VAR est intervenu pour priver Bounedjah, hors-jeu, d'un triplé (51e). De son côté, Hubert Velud a encore du pain sur la planche avec le Soudan, en particulier dans le domaine défensif.



Deux autres équipes africaines font leur début ce mercredi : l'Egypte face au Liban (14h) et le Maroc contre la Palestine (17h).