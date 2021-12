Ce fut long et parfois laborieux, mais l'Algérie a fait l'essentiel en venant à bout du Liban (0-2), ce samedi au stade d'Al-Janoub pour le compte de la deuxième journée de la Coupe Arabe de la FIFA. La première période voyait les Fennecs, entreprenants mais imprécis, buter sur un onze du Cèdre agressif et bien organisé. Les efforts algériens finissaient par payer après l'heure de jeu. Après une double occasion ratée par Soudani puis Belaïli (66e), ce dernier était crocheté par Eldor et obtenait un penalty, que Brahimi transformait (69e, 0-1). Alors que le Liban se découvrait enfin pour essayer d'égaliser face à un adversaire réduit à dix par l'expulsion de Mrezigue (78e), le rentrant Meziani faisait le break en contre après une ouverture de Bounedjah (90e+2, 0-2).



Avec 6 points en 2 matchs dans ce groupe D, l'Algérie est assurée de disputer les quarts de finale. En cas de victoire sur le Soudan dans l'après-midi (17h), l'Egypte la rejoindra.