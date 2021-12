📋🇹🇳

Le onze de Mondher Kebaier pour le match capital face aux Emirats Arabes Unis.

Laborieusement,et décrocher avec ses rivaux du jour la qualification pour les quarts de finale. Bien entrés dans le match, les Aigles de Carthage poussaient fort pour prendre l'avantage, et cela payait rapidement.. L'ancien Espérantiste butait sur Eisa, mais(10e, 1-0). Si Hassen, titularisé dans le but, sauvait son camp d'une claquette devant Saleh (20e), les meilleures occasions étaient pour les coéquipiers de Naïm Sliti. Un coup franc de l'ancien Dijonnais semait la panique mais Jaziri manquait la balle de break (26e). L'attaquant du Zamalek trouvait le montant sur un centre parfait de... Sliti au second poteau (38e).pour les hommes de Mondher Kebaier. Tenus au courant de l'égalisation syrienne dans l'autre rencontre de cette troisième journée, les Emiratis se montraient pressants. Attentistes voire passifs, les Tunisiens subissaient dangereusement et peinaient à relancer proprement. Mais le score devait en rester là. Couplé à la victoire, pour l'honneur, de la Mauritanie sur la Syrie (1-2),