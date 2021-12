La tête parfaite de Msakni



Le onze des Aigles de Carthage pour la rencontre vs. Oman.



4-2-3-1 avec Naïm Sliti, Hannibal Mejbri et Youssef Msakni en soutien de Seifeddine Jaziri. #FIFArabCup



, vendredi en quarts de finale.sur des Omanais timorés. Un gros quart d'heure leur suffisait à concrétiser ce temps fort. Décalé par Mejbri, Ben Hamida délivrait un centre parfaitement dosé.passait au-dessus d'Al Kaabi et smashait le ballon au fond des filets (16e, 1-0). Le meilleur buteur du tournoi poursuivait sa moisson, au grand plaisir desprésents à Education City (Al-Rayyan). Pas en reste dans l'autre couloir, Dräger poussait ensuite Al Mukhaini à la parade (19e), puis servait, dont la volée ne trouvait pas le cadre (36). Une nouvelle fois servi par Ben Hamida, Jaziri préférait décaler pour Msakni, moins bien placé que lui, plutôt que de tenter sa chance (43e).Lane voyait pas la physionomie de la rencontre évoluer sensiblement. Si la première banderille était posée par les Omanais (48e), les Tunisiens repartaient de l'avant. Les tentatives de Dräger (49e), Msakni (56e) puis Jaziri (63e) n'étaient pas concluantes, et les Rouges d'Oman mettaient le nez à la fenêtre. Profitant de la passivité défensive tunisienne,(67e, 1-1). Ce but concédé contre le cours du jeu faisait l'effet d'une piqûre de rappel. Les hommes de Mondher Kebaier récoltaient un coup franc dans le couloir droit. Sliti s'avançait et centrait vers le point de penalty, pour la. Imparable (69e, 2-1) ! Sans trembler, la Tunisie avait fait le boulot.La Tunisie, programmée samedi.