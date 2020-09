Coup d'arrêt pour le Raja Casablanca, qui reste leader

C'est un petit événement en Botola. Le Raja Casablanca, leader invaincu depuis la reprise, a été battu sur son terrain par l’Ittihad Tanger (0-1), mercredi soir au stade Mohammed V. Un but de Youssouf Anouar (73eme) a suffi aux avant-derniers du classement, pas épargnés par le coronavirus, pour prendre trois points qui pourraient s'avérer précieux dans la quête du maintien. Après cette rencontre de la 26eme journée, les perdants du soir conservent la tête du championnat, avec un total de 45 points et quatre longueurs d’avance sur le Mouloudia Oujda et cinq sur un duo composé du Wydad Casablanca et de la RS Berkane. Un classement qui devra subir des mises à jour en raison des matchs reportés pour cause de Coupes africaines puis de Covid-19.