La Côte d'Ivoire n'est sans doute pas prête de connaître le successeur d'Augustin Sidy Diallo à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Dans un courrier envoyé à la FIF et reproduit par l'Agence de presse sénégalaise (APS), la FIFA, par la voix de sa secrétaire générale, en appelle à l'interruption du processus électoral, marqué par diverses irrégularités à ses yeux.

"Nous vous invitons à suspendre toute action relative au processus électoral jusqu’à nouvel ordre et à communiquer le contenu de la présente à toutes les instances et personnes concernées", peut-on lire sous la plume de Fatma Samoura. Citant "diverses sources", l'instance estime que "la Commission électorale et/ou son président élu par l’AG de Yamoussoukro, en particulier n’ont pu conclure leurs travaux lors de leur dernière assemblée conformément à la mission qui leur avait été confiée."

<span class="orange_color"Interférences, irrégularités, pièces manquantes ?

"D’aucuns disent que cette commission a été empêchée d’exercer ses activités en toute quiétude et de façon indépendante à cause d’interférences de tiers", poursuit la FIFA, avant de formuler une recommandation : "afin de permettre à la FIFA d’avoir une vue d’ensemble à ce sujet et d’intervenir au besoin pour garantir un déroulement du processus électoral conforme aux exigences statutaires et réglementaires de la FIFA applicables à toutes ses associations membres, nous vous demandons de nous faire parvenir d’ici au 28 août au plus tard les informations et documents."

Parmi ces derniers, figure le "procès-verbal de l’AG ordinaire qui s’est tenue à Yamoussoukro, la liste des membres de la Commission électorale, le procès-verbal de la réunion de la Commission électorale du 8 août, le procès-verbal de la réunion de la Commission électorale du 25 août, le procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de la FIF qui aurait eu lieu après celle de la Commission électorale du 8 août." Après avoir vu sa candidature retoquée, Didier Drogba reprend espoir.