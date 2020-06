La Côte d'Ivoire connaît son nouveau champion, et il s'agit d'un club surprise. Suite à la décision prise jeudi par le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football (FIF) de ne pas reprendre les différents championnats (de Ligue 1, de Ligue 2, de Division 3, la Coupe nationale, de Division Régionale, de District, du football féminin, du football d’entreprise et du championnat de jeunes, ndlr), c'est le Racing Club d'Abijan (RCA) qui a été sacré champion de Côte d'Ivoire, vendredi, après qu'un terme définitif ait été mis au championnat 2019-2020, interrompu à six journées de son terme en raison de l'épidémie de coronavirus.

🎉🎉🎉🎉🎉🎉

SACRÉ CHAMPION DE CÔTE D'IVOIRE SAISON 2019/20. 🏆⚽️#PRORCA#CHAMPION2019_2020#Champion_de_côte_divoire_saison_2019_2020 💪🏿 Félicitations à tous nos joueurs, à tous nos supporteurs et tous les Abonnés. 🙏🏿👌🏾 Merci pour tout.#ligue1_côte_divoire#LONACILigue1 pic.twitter.com/IxsLLxOVj2 — Racing Club Abidjan (@ClubAbidjan) June 26, 2020

Titré pour la première fois, le RCA succède à la Société omnisports de l'Armée (SOA) et représentera la Côte d'Ivoire en Ligue des Champions. La Coupe nationale qui en était aux 8emes de finale a été annulée et c'est le FC San Pedro, deuxième du championnat avec 35 points, qui jouera la Coupe de la Confédération. Promu il y a trois ans à peine, le RCA, a su développer de solides connexions internationales, dont un partenariat avec l'OGC Nice en France. Son président, Souleymane Cissé, a été nommé directeur sportif de Lausanne Sports, club de deuxième division suisse propriété comme le Gym du groupe britannique Ineos.