Le processus électoral pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football est de nouveau sur les rails. Moins de deux semaines après sa suspension, et après intervention de la FIFA, la commission électorale indépendante retrouve ses prérogatives. Via un communiqué, la FIF a pris acte des recommandations faites par l'instance internationale. Dans un courriel, Zurich avait estimé que « le Comité d'urgence [de la FIF] n'[était] pas compétent pour suspendre le processus électoral de la FIF », et que ce dernier devait « reprendre sans délai ». C'est donc chose faite : l'Assemblée générale, prévue le samedi 29 août, a été annulée. Une réunion du comité exécutif a été convoquée le 26. La veille, la commission électorale se sera réunie pour, espère-t-on, arrêter enfin la liste des candidats. Outre Didier Drogba, Idriss Diallo, ancien troisième vice-président de la FIF, soutenu par l'Association des footballeurs, et l'actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue Sory Diabaté ont déjà déposé leur candidature.