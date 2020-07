Coronavirus : un nouveau joueur positif à Toulouse

Ce jeudi, Toulouse a annoncé une nouvelle sur son site officiel via un communiqué. Un joueur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été testé positif au Covid-19. "Ce mercredi 1er juillet, un nouveau cas positif à la Covid-19 a été détecté au sein du groupe professionnel du Toulouse FC. À l’issue de ce résultat positif, le joueur concerné a été placé en quatorzaine. Il est impossible de dater cette contamination. L’ensemble du groupe professionnel a été retesté, et sera testé une nouvelle fois avant le départ des Violets en stage en Espagne le 13 juillet. Par principe de précaution, le TFC continue d’appliquer les protocoles et mesures sanitaires de rigueur auprès de ses joueurs et son staff, quotidiennement surveillés", indique le club relégué en Ligue 2 dans son communiqué.





Nouveau cas positif à la #COVID19 au sein du groupe professionnel.

4 joueurs avait déjà été testés positifs

Le 22 juin dernier, jour de la reprise de l'entraînement,. Toutefois, les analyses supplémentaires, réalisées le lendemain, avait indiqué qu'il "s'agissait de formes anciennes de Covid-19, avec des risques non actifs du virus, à la contagiosité nulle". Lundi, Patrice Garande a dirigé son premier entraînement à la tête de l'équipe. Le technicien était sans club depuis son départ de Caen en 2018.