Coronavirus : Moins de matchs à l'avenir ?

Le football va-t-il sortir métamorphosé de la crise du Covid-19 ? C’est, en partie, ce qu’a laissé entendre Gianni Infantino dans une interview accordée à la Gazetta Dello Sport. Le patron de la FIFA pense d'abord à "modifier les statuts des contrats et faire des dérogations temporaires pour allonger leur durée, initialement prévue jusqu’au 30 juin", et ce afin de donner la possibilité aux championnats locaux d’aller à leur terme.

Une refonte complète du football mondial ?

Si l’arrêt actuel du football mondial risque de créer d’énormes soucis de calendrier, mais aussi de gros problèmes économiques pour les clubs et les fédérations, Infantino espère tirer du positif de cette situation. "On peut peut-être réformer le football en faisant un pas en arrière. Moins de compétitions, mais plus intéressantes. Peut-être moins d’équipes, mais pour un meilleur équilibre. Moins de matchs, mais plus compétitifs, pour préserver la santé des joueurs", a ainsi déclaré l’Italo-Suisse au quotidien transalpin. "Moins de matchs, mais plus compétitifs", pour un président qui a augmenté la participation à 48 équipes à partir de la Coupe du Monde 2026 ? La décision semble surprenante. À moins que cela ne soit qu'un effet d'annonce ? Affaire à suivre…