Coronavirus : Les finales des C1 et C3 africaines reportées

La Confédération africaine de football continue d'adapter son calendrier en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Alors que la pandémie de coronavirus touche toujours le continent, l'instance confédérale a annoncé ce week-end le report des finales de ses compétitions interclubs, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, prévues initialement à la fin du mois de mai prochain et sur un seul match, pour la première fois. Le nouveau calendrier sera communiqué ultérieurement. La CAF n'a en revanche pas précisé si des relocalisations des rencontres, prévues à Rabat et à Douala, était également envisagée.

Communiqué de la CAF :

Suite au report des demi-finales des Compétitions Interclubs de la CAF en raison de la pandémie de COVID-19, la CAF a annoncé ce samedi 18 avril 2020 sa décision de suspendre également les finales de la Coupe de la Confédération de la CAF Total et de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019/2020 jusqu'à nouvel avis.

Le programme des toutes premières finales à match unique pour les deux compétitions était initialement prévu comme suit :

* Coupe de la Confédération de la CAF Total - 24 mai 2020 - Stade Prince Moulay Abdellah - Rabat, Maroc

* Ligue des Champions de la CAF Total - 29 mai 2020 - Stade de Japoma - Douala, Cameroun

Le nouveau calendrier sera communiqué en temps opportun après consultation des différentes parties prenantes.

La CAF tient à préciser qu’elle surveille la situation de près et travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes notamment l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant l'impact du virus sur le continent et le développement des compétitions.