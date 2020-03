Le Maroc emploie les grands moyens face à la propagation du coronavirus, et le football n'y échappe pas. Après avoir décidé que les matchs se disputeraient à huis clos, la Fédération marocaine de football (FRMF) a décidé ce samedi d'une mesure plus radicale, avec la suspension de toutes les compétitions jusqu'à nouvel ordre. Les grands clubs du pays, Wydad et Raja Casablanca en tête, ont parallèlement fermé les portes de leurs écoles de football. Et si la sélection nationale A' poursuit pour l'heure sa préparation pour le CHAN 2020, le pays bruisse de rumeurs insistantes d'un forfait pour l'épreuve, programmée le mois prochain au Cameroun.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce la suspension de tous les matchs de football, toutes catégories confondues, et ce dès la publication de cette annonce et jusqu’à nouvel ordre. pic.twitter.com/3HtCITup1S

Pour rappel, le Royaume chérifien a bouclé « jusqu’à nouvel ordre » vendredi les liaisons aériennes et maritimes vers la France et l’Espagne mais aussi fermé ses frontières terrestres avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Et ce même si le Maroc reste pour l'heure relativement épargné avec 8 cas détectés par les autorités sanitaires, dont un décès et une guérison, tous arrivés d'Europe.